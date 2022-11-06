Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفس، واجب الوجودڭ أفعالنى فعللرينه بڭزه‌ته‌مييور؛ حقيقتنى فهم ايتمكده عقل متحيّر قالييور، فعلى فاعلسز ظن ايدييور. Nurdan Katreler Nefis, Vâcibü’l-Vücud’un ef’alini fiillerine benzetemiyor; hakikatini fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor, fiili fâilsiz zannediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 165

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