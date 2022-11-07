Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ إستعدادينه باقيليرسه، وظيفهِٔ فطريه‌سنڭ عبوديت اولديغى آڭلاشيلير. Nurdan Katreler İnsanın istidadına bakılırsa, vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşılır. Mesnevî-i Nuriye, s. 165

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