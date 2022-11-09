Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ذرّه‌ده گورونن تصرّفِ مطلق، قدرتِ محيطه و حكمتِ بصيره‌نڭ دلالت و شهادتلريله ثابتدر كه بتون أشيانڭ صانعى واحددر. Nurdan Katreler Her bir zerrede görünen tasarruf-u mutlak, kudret-i muhita ve hikmet-i basîrenin delâlet ve şehadetleriyle sabittir ki bütün eşyanın Sâni’i vâhiddir. Mesnevî-i Nuriye, s. 166

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