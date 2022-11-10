Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان گرچه جاهل، ظلمتلى بر شيدر، امّا اويله بر إستعدادى واردر كه، عالمه بر أنموذج و بر نمونه اولمغه لياقتى واردر. Nurdan Katreler İnsan gerçi cahil, zulmetli bir şeydir, amma öyle bir istidadı vardır ki, âleme bir enmûzec ve bir numune olmaya liyakati vardır. Mesnevî-i Nuriye, s. 168

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