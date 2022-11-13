Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گُل و چيچكلرڭ يوزلرينى گوزللشديرن ذات، ناصل او گوزل يوزلره آريلردن، لبللردن إستحسان عاشقلرى ايجاد ايتمه‌سين؟ Nurdan Katreler Gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren Zat, nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan âşıkları icad etmesin? Mesnevî-i Nuriye, s. 168

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