Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أشيا آراسنده‌كى توافق، صانعڭ واحد، أحد اولديغنه دلالت ايتديگى گبى، آرالرنده بولونان منتظم تخالف ده صانعڭ مختار و حكيم اولديغنه شهادت ايدر. Nurdan Katreler Eşya arasındaki tevafuk, Sâni’in Vâhid, Ehad olduğuna delâlet ettiği gibi, aralarında bulunan muntazam tehalüf de Sâni’in Muhtar ve Hakîm olduğuna şehadet eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 168

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