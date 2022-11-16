Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق، كائناتى تشكيل ايدن ذرّاتى شريعتِ فطريه‌سنه مسخّر و مطيع و أوامرِ تكوينيه‌سنه ده منقاد و ممثّل قيلمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, kâinatı teşkil eden zerratı şeriat-ı fıtriyesine musahhar ve mutî ve evâmir-i tekviniyesine de münkad ve mümessil kılmıştır. Mesnevî-i Nuriye, s. 169

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