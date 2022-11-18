Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ممكن اولان بر شيئڭ دائما بر حالده توقّف و سكوت ايتمكله عطالتده قالماسى، او شيئڭ أحوال و كيفيتلرى ايچون بر نوع عدمدر. Nurdan Katreler Mümkin olan bir şeyin daima bir halde tevakkuf ve sükût etmekle atalette kalması, o şeyin ahval ve keyfiyetleri için bir nevi ademdir. Mesnevî-i Nuriye, s. 169

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