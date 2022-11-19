Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر لفظلرڭ تبدّليله معنا تبدّل ايتمز، باقى قالير. قابوق پارچه‌لانير، لبّ باقى و صاغلام قالير. لباسى ييرتيلير، جسدى صاغلام، باقى قالير. Nurdan Katreler Lâfızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez, bâkî kalır. Kabuk parçalanır, lüb bâkî ve sağlam kalır. Libası yırtılır, cesedi sağlam, bâkî kalır. Mesnevî-i Nuriye, s. 172

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