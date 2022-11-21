Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جسد ئولوب طاغيليرسه ده روح باقى قالير. جسم إختيارلانيرسه، أنانيت گنج قالير. Nurdan Katreler Ceset ölüp dağılırsa da ruh bâkî kalır. Cisim ihtiyarlanırsa, enaniyet genç kalır. Mesnevî-i Nuriye, s. 172

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.