Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقڭ عظمتى، چركين شيلرڭ تصرّفندن چيقماسنى إستلزام ايتمز. بِالعكس عظمتِ حقيقيه، ايجاد خصوصنده إنفرادى، تصرّف جهتيله ده إحاطه‌يى إقتضا ايدر. Nurdan Katreler Hâlık’ın azameti, çirkin şeylerin, tasarrufundan çıkmasını istilzam etmez. Bilakis, azamet-i hakikiye, icad hususunda infiradı, tasarruf cihetiyle de ihatayı iktiza eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 172

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