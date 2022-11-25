Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ كائناتدن ياپديغى بحث، خالقڭ صفتلرينى إثبات و ايضاح ايچوندر. Nurdan Katreler Kur’ân’ın kâinattan yaptığı bahis, Hâlık’ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Mesnevî-i Nuriye, s. 172

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