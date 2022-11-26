Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتى بسله‌يوب صاغلامق اوزره طاغلر أرضه ديرك ياپيلمشدر. چونكه طاغلر صولرڭ مخزنيدر؛ هوانڭ طراغيدر، تصفيه ايدييور. Nurdan Katreler Hayatı besleyip sağlamak üzere, dağlar arza direk yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir; havanın tarağıdır, tasfiye ediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 173

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