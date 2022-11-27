Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أذهانِ عوامده تثبيت و تقرير ايچون، قرآنده تكرارلر وقوعه گلمشدر. Nurdan Katreler Ezhan-ı avamda tesbit ve takrir için, Kur’ân’da tekrarlar vukua gelmiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 173

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