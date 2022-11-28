Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قارينجه‌يى خلق ايدن جنسِ حيوانى خلق ايده‌نڭ غيريسى، حيوانى يارادان أرضى يارادانڭ غيريسى، أرضى خلق ايدن ربّ العالمينڭ غيريسى اولماسى محالدر. Nurdan Katreler Karıncayı halk eden cins-i hayvanı halk edenin gayrısı, hayvanı yaratan arzı yaratanın gayrısı, arzı halk eden Rabbü’l-Âlemîn’in gayrısı olması muhaldir. Mesnevî-i Nuriye, s. 174

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