Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات كتابنده اويله بيوك حرفلر واردر كه، او حرفلرڭ بر قسمنده بر كلمه يازيليدر، بر قسمنده بر كلام، بر قسمنده بر كتاب يازيليدر. Nurdan Katreler Kâinat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, o harflerin bir kısmında bir kelime yazılıdır, bir kısmında bir kelâm, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 174

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