Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانلرى فكرًا ضلالته آتان سببلردن برى، اُلفتى علم تلقّى ايتمه‌لريدر. يعنى مألوفلرى اولان شيلرى كنديلرنجه معلوم بيليرلر. Nurdan Katreler İnsanları fikren dalâlete atan sebeplerden biri, ülfeti ilim telâkki etmeleridir. Yani me’lûfları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Mesnevî-i Nuriye, s. 174

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