"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

03 Aralık 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآن، آيتلريله إنسانلرڭ نظرينى مألوفاتلرى اولان شيلره چويرييور. آيتلر، نجملر گبى، الفت پرده‌سنى ده‌لر آتار.

Nurdan Katreler

Kur’ân, ayetleriyle insanların nazarını me’lûfatları olan şeylere çeviriyor. Ayetler, necimler gibi, ülfet perdesini deler atar.

Mesnevî-i Nuriye, s. 175

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    Kayyım rektöre “intihal” suçlaması

    Masumiyet karinesi hukukun vazgeçilmez ilkesidir

    Muayene için 3 ay sonra sıra

    Burkina Faso'daki yeni darbe girişimi engellendi

    Kremlin: Putin, Biden ile müzakereye açık ama Rusya Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil

    'ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altına düştü'

    Fransa'da kış aylarında elektrik kesintileri olabilir

    '1300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu'

    Peru'da kuş gribi alarmı: Geçen ay 13 bin pelikan öldü

    Biden, Putin'le görüşme şartını açıkladı

    İtalya'daki heyelanda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    Övündüğünüz ekonomik tablo bu mu?

    İnsanlar yanarken dünya sessiz kalmamalı

    İnşaatta daralma hızlandı

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın

    Emekli maaşı ile geçinmek mucize

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    HDP seçmeni ve bağımsızlaşma
    Ali FERŞADOĞLU

    “Lâ mevcude illah Hu” diyenler ne demek istemiş?
    Orhan Ali YILMAZ

    Beynimiz...
    Faruk ÇAKIR

    Zamları kim yaptı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Birisi var
    Sebahattin YAŞAR

    Hayat amacı nasıl bir şeydir?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un hedefi, rıza-yı İlahîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.