Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، آيتلريله إنسانلرڭ نظرينى مألوفاتلرى اولان شيلره چويرييور. آيتلر، نجملر گبى، الفت پرده‌سنى ده‌لر آتار. Nurdan Katreler Kur’ân, ayetleriyle insanların nazarını me’lûfatları olan şeylere çeviriyor. Ayetler, necimler gibi, ülfet perdesini deler atar. Mesnevî-i Nuriye, s. 175

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