Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بقا عالمنڭ بر قاچ دقيقه‌سى، بو دنيانڭ بيڭلر سنه‌سنى تضمّن ايتمشدر. Nurdan Katreler Beka âleminin birkaç dakikası, bu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 175

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