05 Aralık 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بقا عالمنڭ بر قاچ دقيقهسى، بو دنيانڭ بيڭلر سنهسنى تضمّن ايتمشدر.
Nurdan Katreler
Beka âleminin birkaç dakikası, bu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir.
Mesnevî-i Nuriye, s. 175
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