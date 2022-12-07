Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بعض أوليا بر دقيقه‌ده بر گونلك ايشى گورمش، بعضلرى بر ساعتده بر سنه‌لك وظيفه‌سنى ياپمش، بعضلرى بر دقيقه‌ده بر ختمهِٔ قرآنيه‌يى اوقومش. Nurdan Katreler Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur’âniyeyi okumuş. Mesnevî-i Nuriye, s. 175

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