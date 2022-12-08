Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فسبحان اللّٰه، ملك ايله ملكوت آراسنده‌كى حجاب نه قدر اينجه‌در، آرالرنده‌كى مسافه نه قدر بيوكدر. Nurdan Katreler Fesübhanallah, mülk ile melekût arasındaki hicab ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Mesnevî-i Nuriye, s. 176

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