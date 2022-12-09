Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فسبحان اللّٰه... عبادتله معصيت آراسنده‌كى مسافه نه قدر قيصه‌در. حالبوكه آرالرى جنّت ايله نارڭ آرالرى قدردر. Nurdan Katreler Fesübhanallah... İbadet ile masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki araları Cennet ile Nârın araları kadardır. Mesnevî-i Nuriye, s. 176

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