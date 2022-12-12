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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

12 Aralık 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نفسڭ عالمِ معنوياته گوزى قپانيرسه أبدى بر گيجه ايچنده قالير، گوزى معنوياته آچيليرسه نهارى إنكشاف ايدر.

Nurdan Katreler

Nefsin âlem-i maneviyata gözü kapanırsa ebedî bir gece içinde kalır, gözü maneviyata açılırsa neharı inkişaf eder.

Mesnevî-i Nuriye, s. 176

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