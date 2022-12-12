Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفسڭ عالمِ معنوياته گوزى قپانيرسه أبدى بر گيجه ايچنده قالير، گوزى معنوياته آچيليرسه نهارى إنكشاف ايدر. Nurdan Katreler Nefsin âlem-i maneviyata gözü kapanırsa ebedî bir gece içinde kalır, gözü maneviyata açılırsa neharı inkişaf eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 176

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