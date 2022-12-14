Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتڭ ايكى وجهى واردر: برى سياه، دنيايه باقار؛ ديگرى شفّاف، آخرته ناظردر. نفس، سياه وجهڭ آلتنه گيرر، شفّاف وجهه ترتّب ايدن سعادتِ أبديه‌يى ايستر. Nurdan Katreler Hayatın iki vechi vardır: Biri siyah, dünyaya bakar; diğeri şeffaf, ahirete nâzırdır. Nefis, siyah vechin altına girer, şeffaf veche terettüb eden saadet-i ebediyeyi ister. Mesnevî-i Nuriye, s. 176

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