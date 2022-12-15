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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Nurdan Katreler

15 Aralık 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

عالمڭ قپولرى آچيق ايسه ده معنًا قپاليدر. جنابِ حق بتون او قپولرى و كنزِ مخفييى آچان "أنا" نامنده بر مفتاحى إنسانڭ ألنه ويرمشدر.

Nurdan Katreler

Âlemin kapıları açık ise de manen kapalıdır. Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kenz-i mahfîyi açan "ene" namında bir miftahı insanın eline vermiştir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 176

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