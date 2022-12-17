Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنانڭ ايكى وجهى واردر: برى خيره باقار. بو وجهله يالڭز قابلِ فيضدر، فاعل دگلدر. ديگر وجهى ايسه شرّه باقار. بو وجهله كنديسنى فاعل بيلير. Nurdan Katreler Enenin iki vechi vardır: Biri, hayra bakar. Bu vecihle yalnız kàbil-i feyizdir, fâil değildir. Diğer vechi ise şerre bakar. Bu vecihle kendisini fâil bilir. Mesnevî-i Nuriye, s. 177

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