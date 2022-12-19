Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كوچك عالمده يعنى إنسانده أنا، بيوك إنسانده يعنى كائناتده طبيعته بڭزه‌يور. ايكيسى ده طاغوتلردندر. Nurdan Katreler Küçük âlemde yani insanda ene, büyük insanda yani kâinatta tabiata benziyor. İkisi de tağutlardandır. Mesnevî-i Nuriye, s. 178

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