Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خيرات و حسناتڭ حياتى نيّت ايله‌در، فسادى ده عُجب، ريا و گوستريش ايله‌در. Nurdan Katreler Hayrat ve hasenâtın hayatı niyet iledir, fesadı da ucb, riya ve gösteriş iledir. Mesnevî-i Nuriye, s. 178

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