Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نيّت بر جهتله فطرى أحوالڭ ئولوميدر. مثلا، تواضعه نيّت اونى إفساد ايدر؛ تكبّره نيّت اونى إزاله ايدر؛ فرحه نيّت اونى اوچورور... Nurdan Katreler Niyet bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür. Meselâ, tevazua niyet, onu ifsad eder; tekebbüre niyet onu izale eder; feraha niyet, onu uçurur... Mesnevî-i Nuriye, s. 178

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