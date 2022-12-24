Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كُرهِٔ أرضڭ سمايه نسبةً كوچكلگى و حقارتيله برابر ذوى الحيات ايله طولو اولماسى، سماواتڭ او مزيَّن برجلرى ذوى الإدراك ايله طولو اولماسنى تصريح ايدييور. Nurdan Katreler Küre-i arzın semaya nisbeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zevi’l-hayat ile dolu olması, semavatın o müzeyyen burçları zevi’l-idrak ile dolu olmasını tasrih ediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 182

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