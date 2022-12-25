Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سماواتڭ بو قدر زينتلرله تزيين ايديلمسى، بهمه‌حال ذوى الإدراكڭ تقدير و إستحسان ايله نظرِ حيرتلرينى جلب ايتمك ايچوندر. Nurdan Katreler Semavatın bu kadar ziynetlerle tezyin edilmesi, behemehâl zevi’l-idrakin takdir ve istihsan ile nazar-ı hayretlerini celb etmek içindir. Mesnevî-i Nuriye, s. 182

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