Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ أڭ أوّل و أڭ بيوك وظيفه‌سى، تسبيح و تحميددر. Nurdan Katreler İnsanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir. Mesnevî-i Nuriye, s. 183

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