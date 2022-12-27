Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عجز ده عشق گبى اللّٰهه ايصال ايدن يوللردن بريدر. امّا عجز يولى، عشقدن داها قيصه و داها سلامتدر. Nurdan Katreler Acz de aşk gibi Allah’a îsâl eden yollardan biridir. Amma acz yolu, aşktan daha kısa ve daha selâmettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 184

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