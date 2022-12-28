Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفس، خدمت زماننده گرى قاچار، اجرت وقتنده ايلرى صفه هجوم ايدييور. بو مرتبه‌ده اونڭ تزكيه‌سى، ياپديغى فعلى عكس ايتمكله اولور. Nurdan Katreler Nefis, hizmet zamanında geri kaçar, ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor. Bu mertebede onun tezkiyesi, yaptığı fiili aksetmekle olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 185

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