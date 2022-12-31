Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون محاسن، اييلكلر، فاطرِ حكيم طرفندن إنعام ايديلن نعمتلر اولوب حمدى إقتضا ايدر؛ فخرى إستلزام ايتمدكلرينى إعتقاد و تلقّى ايديلمه‌ليدر. Nurdan Katreler Bütün mehasin, iyilikler, Fâtır-ı Hakîm tarafından in’am edilen nimetler olup, hamdi iktiza eder; fahri istilzam etmediklerini itikad ve telâkki edilmelidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 185

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