Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أشيانڭ خلقتنده سرعتِ مطلقه ايله وسعتِ مطلقه ايچنده گورونن سهولتِ مطلقه، صانعڭ علمنه نهايت اولماديغنه حدسِ قطعى ايله دلالت ايدر. Nurdan Katreler Eşyanın hilkatinde sür’at-i mutlaka ile vüs’at-i mutlaka içinde görünen sühulet-i mutlaka, Sâni’in ilmine nihayet olmadığına hads-i kat’î ile delâlet eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 186

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