Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بعض إنسانلر ذرّه‌ده بوغولورلر، بعضسنده ده دنيا بوغولور. Nurdan Katreler Bazı insanlar zerrede boğulurlar, bazısında da dünya boğulur. Mesnevî-i Nuriye, s. 187

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