Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسمِ جلال، على الأكثر نوعلرده، كلّياتده تجلّى ايدر. إسمِ جمال ايسه موجوداتڭ جزئياتنه تجلّى ايدر. Nurdan Katreler İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecellî eder. İsm-i Cemal ise mevcudatın cüz’iyatına tecellî eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 187

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.