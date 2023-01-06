"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Nurdan Katreler

06 Ocak 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إسمِ جلال، على الأكثر نوعلرده، كلّياتده تجلّى ايدر. إسمِ جمال ايسه موجوداتڭ جزئياتنه تجلّى ايدر.

Nurdan Katreler

İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecellî eder. İsm-i Cemal ise mevcudatın cüz’iyatına tecellî eder.

Mesnevî-i Nuriye, s. 187

 

 

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık

    Kuraklık tarımı vuracak

    Piyasa faizi yüzde 50’ye yaklaştı

    Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yad ediyoruz

    Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarıyor

    Erdoğan’a göre medya daha bağımsız ve özgür

    Yeni bir dönemin şafağındayız

    HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verildi

    Almanya'dan Çin’den gelenlere Kovid-19 testi kararı

    Fransa: Ukrayna'nın AB üyelik süreci uzun olacak

    Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisinde olmayacak

    '2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz'

    İsrail'in bir sivil cinayeti daha ortaya çıktı

    Yemen'de geçen yıl 61 bin kişi yerinden edildi

    Zelenskiy: Silah yardımına ihtiyaç duyuyoruz

    Kudüs Müftüsü: Bu baskın İsrail'in niyetini ortaya koyuyor

    Somaliland'de tansiyon düşmüyor: Yüzlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı

    Lübnan'daki Suriyeli mülteciler çalı, çırpı ve naylon parçalarıyla ısınmaya çalışıyor
    📷

    Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geliyor gelmekte olan
    İbrahim Aktaşcı

    ‘Getir’oğlu Mustafa Bey!
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i İsa’yı (as) tanıyalım
    Şükrü BULUT

    Müslüman Türk gençliği hangi laboratuvarda yetişiyor...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Demokrasiye niçin küfür rejimi diyorlar?
    Hasan ŞEN

    Bir medrese-i Yusufiye hatırası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zam ve artış oranları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmıştır
    Orhan Ali YILMAZ

    “İnsanca” yaşamak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.