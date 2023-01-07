Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جلال واحديتڭ تجلّيسندن، جمال دخى أحديتڭ تجلّيسندن ظاهر اولور. بعضًا ده جمال جلالدن تجلّى ايدر. Nurdan Katreler Celâl vâhidiyetin tecellîsinden, cemal dahi ehadiyetin tecellîsinden zâhir olur. Bazen de cemal celâlden tecellî eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 187

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