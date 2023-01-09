Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بصر مصنوعاتى گوروب ده بصيرت صانعى گورمزسه چوق غريب و پك چركين دوشر. Nurdan Katreler Basar masnuatı görüp de basiret Sânii görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Mesnevî-i Nuriye, s. 187

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