Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعڭ معنًا، قلبًا گورونمه‌مسى يا بصيرتڭ فقدانندندر ويا قلب گوزينڭ كور اولماسندندر... Nurdan Katreler Sâniin manen, kalben görünmemesi ya basiretin fıkdanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır... Mesnevî-i Nuriye, s. 187

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