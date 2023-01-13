Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان كندى كلامنى فهم ايتديگى گبى، ايمان قولاغيله ذوى الحياتڭ ده، بلكه جماداتڭ ده بتون تسبيحلرينى فهم ايدر. Nurdan Katreler İnsan kendi kelâmını fehmettiği gibi, iman kulağıyla zevi’l-hayatın da, belki cemâdâtın da bütün tesbihlerini fehmeder. Mesnevî-i Nuriye, s. 188

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