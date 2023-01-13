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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Nurdan Katreler

13 Ocak 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إنسان كندى كلامنى فهم ايتديگى گبى، ايمان قولاغيله ذوى الحياتڭ ده، بلكه جماداتڭ ده بتون تسبيحلرينى فهم ايدر.

Nurdan Katreler

İnsan kendi kelâmını fehmettiği gibi, iman kulağıyla zevi’l-hayatın da, belki cemâdâtın da bütün tesbihlerini fehmeder.

Mesnevî-i Nuriye, s. 188

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