Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ حقيقتڭ حقيقى توحيدلرى هر شيئى جنابِ حقّه إسناد ايتمكله برابر، هر شيئڭ اوستنده بولونان مُهرينى، سكّه‌سنى گوروب اوقومقدن عبارتدر. Nurdan Katreler Ehl-i hakikatin hakikî tevhidleri her şeyi Cenab-ı Hakka isnad etmekle beraber, her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 190

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