Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كافر، كندى تركيبيله، صنعتيله، جنابِ حقجه نوعِ بشره تقدير ايديلن نعمتلرڭ تظاهرينه شعورى اولمقسزين خدمت ايدييور. Nurdan Katreler Kâfir, kendi terkibiyle, sanatıyla, Cenab-ı Hakça nev-i beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 189

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