Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سريع السير اولان بو زمانڭ أولادينه قيصه و سلامت بر طريقى إحسان ايتمك رحمتِ حاكمه‌نڭ شانندندر. Nurdan Katreler Seriü’s-seyr olan bu zamanın evlâdına kısa ve selâmet bir tarîkı ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır. Mesnevî-i Nuriye, s. 189

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