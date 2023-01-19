Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانى غفلته دوشورتمكله اللّٰهه عبوديتنه مانع اولان، جزئى نظرينى جزئى شيلره حصر ايتمكدر. Nurdan Katreler İnsanı gaflete düşürtmekle Allah’a ubudiyetine mâni olan, cüz’î nazarını cüz’î şeylere hasretmektir. Mesnevî-i Nuriye, s. 189

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