Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قالبڭى ايشيقلانديران، قلبڭى تنوير ايدن، آنجق ليل و نهارى بربرينه قلب ايدن فاطرِ حكيمدر. Nurdan Katreler Kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve neharı birbirine kalbeden Fâtır-ı Hakîm’dir. Mesnevî-i Nuriye, s. 190

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