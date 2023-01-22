Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ خوف و محبّتى خلقه توجّه ايتديگى تقديرده، خوف بر بلا، بر ألم اولور؛ محبّت بر مصيبت گبى اولور. Nurdan Katreler İnsanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde, havf bir belâ, bir elem olur; muhabbet bir musibet gibi olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 191

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