Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گورويورز كه صانعِ حكيم، كمالِ حكمتيله، پك عادى شيلردن پك خارقه معجزهِٔ منسوجات ياپييور. Nurdan Katreler Görüyoruz ki Sâni-i Hakîm, kemal-i hikmetiyle, pek âdi şeylerden pek harika mu’cize-i mensucat yapıyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 192

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.